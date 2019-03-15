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Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkında meydana gelen göçük altında kalan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Taylan YILDIRIM, Davut CAN /İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkında meydana gelen göçük altında kalan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Cesedin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce sayısı artan metro vagonları için Halkapınar semtinde yaptırılan, 2 katlı yer altı otoparkında, geçen çarşamba günü saat 03.42'de göçük meydana geldi. Sabah vardiyasına gelen görevlilerin fark etmesi üzerine, durum yetkililere bildirildi. İnşaatta gece çalışan bekçiler Mehmet Çiftçi (69) ve Mehmet Ali Yalçın'a (65) ulaşılamayınca bölgeye AFAD, AKS 110, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bugün de devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında göçükte, bekçilerden birinin cesedine ulaşıldı. Cesedin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

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