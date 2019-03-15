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Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 13:52 | Son Güncelleme

CENAZE ÇIKARILDI İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkındaki göçüğün altında kalan 2 bekçiden birinin cansız bedeni, yapılan çalışmalarla enkaz altından çıkarıldı.

Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2)

CENAZE ÇIKARILDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkındaki göçüğün altında kalan 2 bekçiden birinin cansız bedeni, yapılan çalışmalarla enkaz altından çıkarıldı. Bekçilerden birinin cenazesine ulaşıldığının öğrenilmesinden sonra, 2 gündür bölgede bekleyen aileler, çalışmaların sürdüğü alana girmek istedi. Ekiplerin rahat çalışmaları için bu talepleri kabul edilmeyen aileler, basın mensuplarının görüntülerini almamasını istedi. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri, olayı başından beri takip eden basın mensuplarını, alanı çevreleyen metal bariyerin dışına çıkardı. Cenaze çıkarılırken ailelerin gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.
KİMLİĞİ TEŞHİS EDİLEMEDİ
AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkartılan cenazenin kime ait olduğu, yüzünün zarar görmesi nedeniyle yakınlarınca tam olarak teşhis edilemedi. Savcılık, hem otopsi yapılması hem de DNA testi için cenazenin İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istedi. Buradaki kimlik tespitinin ardından, cenazenin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.
ÖZEL CİHAZLA BULUNDU
Ekiplerin 48 saati aşkın süredir devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında, alana getirilen özel yer altı inceleme cihazıyla cenazeye ulaşıldığı öğrenildi. Cihazın yer altına ilettiği sinyaller sayesinde toprak altındaki insan bedeni, metal ya da kaya parçalarının belirlendiği, bu sinyaller doğrultusunda, kazı yapılan yerde cenazenin cesedin bulunduğu ifade edildi. Aynı cihazdan alınan yeni sinyaller doğrultusunda göçük olan başka bir alanda diğer bekçiye ulaşmak için çalışmalara tekrar başlandı.

Taylan YILDIRIM- Davut CAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2)Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2)Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2)Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (2)

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