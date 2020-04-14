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Metro Ramazan Paketi 2020: Fiyatı ve içeriği nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. 24 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı için azar azar erzak alışverişi de yapılmaya başlandı. Ramazan alışverişinin en önemli parçası da Ramazan paketleri. Örneğin Metro 2020 için Ramazan paketlerini açıkladı. Peki Metro’nun 2020 Ramazan paketinde neler var, fiyatı nedir?

Metro Ramazan Paketi 2020: Fiyatı ve içeriği nedir?

Mübarek Ramazan ayı iç.in artık sayılı günler kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçsek de 11 ayın sultanı Ramazan ayı için hazırlıklar imkan olduğu sürece yapılıyor. Ramazan’da ekonomik alışveriş fırsatlarından biri de Ramazan paketleri oluyor. Metro marketleri de Ramazan için erzak kolileri açıkladı. Peki Metro'nun 2020 Ramazan paketinde neler var ve paketin fiyatı nedir?

METRO RAMAZAN PAKETİ 2020

Metro Market 2020 Ramazan Ayı için 4 adet koli hazırlamış. İşte Metro Ramazan paketlerinin içerikleri ve fiyatları...

Paket 1 = 63,90

  • ARO Ayçiçek Yağı 1L
  • Oba Un 1 kg
  • Torku Toz Şeker 1 kg
  • Oba Burgu Makarna 500 g
  • Oba Arpa Şehriye 500 g
  • Cem Sele Zeytin (351 - 380) 200 g
  • Aro Kırmızı Mercimek 1 kg
  • Aro Nohut 1 kg
  • Aro Pilavlık Pirinç 1 kg
  • Torku Pilavlık Bulgur 1 kg
  • Aro İyotlu Tuz 750 g
  • Ofçay Cebine Çay 500 g
  • Burcu Domates Salçası 830 g

Paket 2: 109,90 TL

  • Aro Ayçiçek Yağı 2 L
  • Oba Un 2 kg
  • Torku Toz Şeker 1 kg
  • Filiz Fiyonk Makarna 500 g
  • Filiz Burgu Makarna 500 g
  • Filiz Tel Şehriye 500 g
  • Filiz Arpa Şehriye 500 g
  • Cem Sele Zeytin (411 - 460) 400 g
  • Yayla Kırmızı Mercimek 1 kg
  • Yayla Nohut 1 kg
  • Yayla Pilavlık Pirinç 2 kg
  • Aro İyotlu Tuz 750 g
  • Ofçay Cebine Çay 500 g
  • Burcu Domates Salçası 830 g
  • Çokokrem Fındık Kreması 180 g
  • Torku Pilavlık Bulgur 1 kg
  • Oba İrmik 500 g
  • Torku Küp Şeker 750 g
  • Bizim Hazır Çorba (Mercimek) 72 g
  • Bizim Hazır Çorba (Tavuk) 58 g
  • Tukaş Böğürtlen Reçeli* 380 g

Paket 3 = 139,90 TL

  • Biryağ Ayçiçek Yağı 1 L
  • Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L
  • Söke Un 2 kg
  • Torku Toz Şeker lkg
  • Filiz Fiyonk Makarna 500 g
  • Filiz Burgu Makarna 500 g
  • Filiz Tel Şehriye 500 g
  • Filiz Arpa Şehriye 500 g
  • Marmarabilirlik Doğal Salamura Siyah Zeytin (411 - 460) 500 g
  • Reis Kırmızı Mercimek 1 kg
  • Reis Koçbaşı Nohut 1 kg
  • Reis Osmancık Pirinç 2 kg
  • Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g
  • Ofçay Sevene Çay 500 g
  • Tukaş Domates Salçası 830 g
  • Torku Pilavlık Bulgur 1 kg
  • Arbella İrmik 500 g
  • Torku Küp Şeker 750 g
  • Knorr Hazır Çorba (Tavuk) 51 g
  • Tukaş Böğürtlen Reçeli 380 g
  • Çokokrem Fındık Kreması 180 g
  • Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 50 g

Paket 4 = 63,90 TL

  • İçim Süzme Peynir 500 g
  • İçim Beyaz Peynir 500 g
  • İçim Tost Peyniri 400 g
  • Beşler Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk 220 g
  • Beşler Bi Lokma Dilimli Salam 220 g
  • Seğmen Sade Tahin Helvası 200 g
  • Cem Kokteyl Yeşil Zeytin (231-260) 200 g

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Anahtar Kelimeler:
metro market Ramazan paketi

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