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Metro şantiyesine yük taşıyan tır alev alev yandı

12.02.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de gece saatlerinde metro inşaatına yük taşıyan tır seyir halindeyken cadde ortasında bir anda alev aldı.

Arnavutköy’de gece saatlerinde metro inşaatına yük taşıyan tır seyir halindeyken cadde ortasında bir anda alev aldı. Yanan tırdan geriye sadece demir yığınları kaldı.
Olay, saat 00.45 sularında Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan metro inşaatının önünde gerçekleşti. Metro inşaatı çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme taşıyan bir tır, tam şantiyenin girişine geldiğinde henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı alev aldı. Birden alev topuna dönen tıra ilk müdahale şantiye çalışanları tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen tırdan geriye sadece demir yığınları kaldı.

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