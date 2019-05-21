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Metro şantiyesini silahla basıp 500 kilo kablo çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

İstanbul Eyüpsultan’da Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı şantiyesine giren eli silahlı 5 şahıs, 500 kilo bakır kabloyu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.Olay, Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı Çırçır Mahallesi Durağı’nın inşaat şantiyesinde 07.30 sıralarında meydana geldi.

İstanbul Eyüpsultan’da Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı şantiyesine giren eli silahlı 5 şahıs, 500 kilo bakır kabloyu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.
Olay, Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı Çırçır Mahallesi Durağı’nın inşaat şantiyesinde 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, silahlı 5 şahıs metro şantiyesinde çalıştıklarını söyleyerek geldikleri araçla inşaat sahasının içerisine girdi. Şüphelilerden biri güvenlik görevlisine silah çekerek korkuttu. Diğer şüpheliler de 500 kilo bakır kabloyu panelvan araca yükledi. Olayın ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.
Güvenlik görevlisi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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