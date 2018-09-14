Metro sapığının cezası belli oldu!

Çıplak girdiği metroda kadınları cinsel münasebet girişimlerine zorlayan Peter Greenwood 11 yıl 5 ay hapse mahkum edildi.
Sapık, taciz ve vücut bütünlüğünün ihlali gibi suçlamalarla yargılandı.
Taciz vakası geçtiğimiz 31 Mayıs'ta Dorking İstasyonu'na ilerleyen bir trende yaşanmıştı.
ZORLA PENİSİNİ ELLETTİRMEYE ÇALIŞTI
Vagon boş olmasına rağmen genç bir kadının yanına oturan sapık, kadının yanında penisini okşamaya başladı.
Daha sonra kadından penisine dokunmasını isteyen sapık reddedilince kontrolden çıktı ve kadına bağırmaya başladı.
Hızını alamayan sapık bu kez kadının ağzını burnunu kapatarak ona saldırdı.
Tren istasyona yanaşınca kadın can havliyle kendini dışarı atıp sapığı tutuklatmıştı.
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