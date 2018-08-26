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Metro seferlerine maç düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

Metro İstanbul, Beşiktaş ve Galatasaray maçları dolayısıyla bugün ve yarın seferlerin 01.00'e kadar uzatıldığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, bugün ve yarın oynanacak maçlar dolayısıyla tüm hatlarda seferlerini saat 01.00'e kadar uzattı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Yolcularımız, 26 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor ve 27 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak Galatasaray-Alanyaspor maçı nedeniyle tüm hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılacaktır. Tüm takımlarımıza başarılar ve iyi yolculuklar dileriz."

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