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Metro Turizm iletişim, müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, bilet satış noktaları

05.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Metro Turizm iletişim, müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, bilet satış noktaları

Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan Metro Turizm, sizi dilediğiniz yere rahatlıkla ve güvenle ulaştırıyor. Metro Turizm’i kullanırken ya da Metro Turizm kullanan yolcularınız için ihtiyaç duyacağınız bütün iletişim bilgilerini sizler için derledik. İşte Metro Turizm telefon numarası ve Metro şikayet hattı gibi bilgiler…

Türkiye’nin ulaşım sektöründeki öncü markası Metro Turizm, 1992 yılında kuruldu. Metro Turizm, ciro büyüklüğü ve taşınan yolcuların sayısı açısından Türkiye'nin en büyük kara yolu ulaşım firmasıdır. Metro’nun 1221 otobüsüyle dilediğiniz şehre güvenle ve konforlu bir seyahat yapabilirsiniz. Genç araçlarıyla seyahatlerini gerçekleştiren Metro Turizm, Türkiye’nin dört bir yanına, toplamda 79 şehre yayılmıştır. 1000’den fazla acenteye sahip olan Metro Turizm, sadece yurt içinde değil yurt dışı seyahatinde de etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürür. Bu geniş hizmet seçenekleri sayesinde rakip firmalar arasında en çok tercih edilen markadır. Servis araçlarıyla müşterilerinin şehir içi ulaşımlarını da sağlar. Birçok kullanıcı, Metro Turizm telefon numarası, iletişim bilgileri gibi detayları merak ediyor.

Geniş ulaşım seçenekleriyle sizlere ve sevdiklerinize rahat bir yolculuk vaadi sunan Metro Turizm için gerekli bütün iletişim bilgilerini sizler için bu yazıda derledik. Yolculuklarınız dışında da memnuniyetinizi önemseyen ve kaliteli bir hizmet için müşterilerle iletişimi önemseyen Metro Turizm'in öneri, teşekkür, şikayet ve yolculuklarınızla ilgili iletişim seçeneklerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Metro Turizm otogar telefon, Metro çağrı merkezi ve Metro Turizm iletişim bilgilerine dair her şey…

Metro Turizm İletişim Bilgileri

Kasım 1992 yılında Galip Öztürk tarafından kurulan Metro Turizm, yıllar içinde Türkiye’deki seyahat rotalarını artırmış, seyahat kalitesini de gün geçtikçe geliştirmiştir. Üç bini aşkın çalışanıyla bugün büyük bir aile haline gelen Metro Turizm, seyahat kalitesinin yanı sıra müşteriyle iletişime de değer veriyor. Metro Turizm, hizmet kalitelerini geliştirmek amacıyla müşterilerinin yolculukları hakkındaki görüşlerini de oldukça önemsiyor. Metro Turizm ile yolculuklarınızı öncesinde ve yolculuklarınızdan sonra ihtiyaç duyabileceğiniz bütün iletişim bilgileri, iletişim seçenekleri ve iletişim numaralarını sizler için derledik.

Metro Turizm Çağrı Merkezi

Metro Turizm telefonu aracılığıyla bilet işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca yolculuklarınız hakkında öneri, teşekkür ve şikayetleri de çağrı merkezi yetkililerine iletebilirsiniz. Metro Turizm telefon numarasıyla bilet rezervasyonu ya da bilet iptali işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Metro Turizm müşteri hizmetleri numarası 0850 222 34 55’i 7 gün 24 saat arayarak talep ve önerilerinizi iletmeniz ve bilet işlemlerini gerçekleştirmeniz mümkündür.

Metro Turizm İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

Metro Turizm ile ilgili öneri, şikayet, bilet işlemleri, rezervasyon ve iptal hakkında görüşlerinizi ve yorumlarınızı iletişim formu aracılığıyla Metro Turizm yetkililerine iletebilirsiniz.

Yapmanız gereken internet sitesinde yer alan iletişim formunda iletmek istediğiniz konuyu seçerek, T.C. kimlik no, isim, soyisim, telefon ve bilet bilgileriyle mesajınızı doldurmanızdır.

Metro Turizm yetkilileri formunuzu değerlendirip en kısa sürede size dönüş yapacaklardır.

Metro Turizm iletişim formunu doldurmak için TIKLAYINIZ!

Şikayet Takip Servisi ile şikayet formlarınızı takip no ve telefonunuz ile takip edebilirsiniz.

Metro Turizm Şirketler Grubu İletişim Bilgileri

Metro Turizm şirketler grubuna bağlı adresler ve iletişim bilgileri şöyledir:

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş. iletişim bilgileri:

  • Adres: Büyük İstanbul Otogarı B4 Geçiş Bloğu Kat:3 Bayrampaşa – İstanbul
  • Telefon: 0850 222 34 55

Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş. iletişim bilgileri:

  • Adres: Büyük İstanbul Otogarı Altıntepsi Mah. Yahya Kemal Cad. No:93 Peron:49-56 Bayrampaşa – İstanbul
  • Telefon: 0212 658 32 50
  • Faks: 0212 658 08 18

Metro Otomotiv Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. iletişim bilgileri:

  • Adres: Büyük İstanbul Otogarı Altıntepsi Mah. Yahya Kemal Cad. No:93 Kod:38-58 B2 Zemin Kat No:57 Bayrampaşa – İstanbul
  • Telefon: 0212 658 11 56
  • Faks: 0212 658 11 56

Metro Turizm Satış Ofisleri İletişim Bilgileri

Metro Turizm web sitesinde yer alan satış ofisleri haritası aracılığıyla Türkiye genelindeki bütün Metro Turizm satış ofislerinin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Metro Turizm satış ofisleriyle ilgili bilgilere ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Metro Turizm Web Sitesi Aracılığıyla Yapabileceğiniz İşlemler

Metro Turizm metroturizm.com.tr web adresi üzerinden yolculuğunuza dair pek çok işlemi gerçekleştirebileceğiniz gibi Metro Turizm hakkında detaylı kurumsal bilgilere de sahip olabilirsiniz.

İşte Metro Turizm web sitesinde yapabileceğiniz işlemler:

  • Online bilet satın alma, rezervasyon ve iptal işlemlerini tek yön veya gidiş-dönüş seçenekleriyle yapabilirsiniz.
  • Bilet satın alma ve işlemleri daha rahat gerçekleştirmek için üyelik oluşturabilirsiniz.
  • Passenger Card sahibi olarak pek çok avantajdan yararlanabilirsiniz.
  • Yolcum Nerede sekmesiyle Metro Turizm ile seyahat eden sevdiklerinizin bilet, otobüs plakası ya da otobüs sefer numaraları ile takip edebilirsiniz.
  • Metro Turizm e-bilet uygulaması ile bilet referans numaranızı girerek online ortamda biletinizi görüntüleyebilirsiniz.
  • Seyahat seçeneklerini araştırarak yolcu haklarınızı öğrenebilir, Metro Turizm’in seyahat olanakları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Kampanyalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Yurt içi kültür gezileri için Metro Turizm ile turlar oluşturabilirsiniz. Bilgi ve başvuru işlemlerini internet sitesinden yapabilirsiniz.
  • Tüm Türkiye’deki satış ofislerinin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
  • Servis güzergahları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Metro Turizm ailesine katılmak için pozisyon başvurularında bulunabilirsiniz.
  • Metro Turizm’in kurumsal bilgilerine ulaşabilirsiniz.
  • Metro otobüslerinde aylık olarak yayımlanan Metro Life dergisinin bütün sayılarına ulaşabilirsiniz.
  • Metro Turizm blog sayfasına ulaşabilirsiniz. Metro Turizm blog sayfasından seyahatlerinize dair tüyolara ve gezi yazılarına ulaşabilirsiniz.
  • Metro Turizm seferleri ile ilgili bütün yazılara ulaşabileceğiniz makale yazılarını inceleyebilirsiniz.
  • İletişim formu aracılığıyla şikayet ya da önerilerde bulunabilir, şikayet takip servisi ile iletişim formunuzu takip edebilirsiniz.
  • Basın bülteni aracılığıyla Metro Turizm hakkında haberlere ulaşabilirsiniz.
  • Metro Turizm insan kaynaklarını ve çalışma disiplinlerini inceleyebilirsiniz.

Metro Academy ile Neler Yapabilirsiniz?

Metro Academy, Metro Turizm’in öğrencilere yönelik geliştirdiği bir uygulamadır. Bu uygulama ile bilet satışı yapabilir ve bu sayede gelir elde edebilirsiniz.

Metro Academy başvurusunu Metro Turizm internet sitesi üzerinden iletişim bilgilerinizi girerek yapabilirsiniz.

Metro Turizm Mobil Uygulamaları

Metro Turizm mobil uygulamasını telefonunuza indirerek kolaylıkla bilet satın alma işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Google Play Store ve App Store'dan Metro Turizm adlı mobil uygulamayı indirebilirsiniz.

Metro Turizm Sosyal Medya Hesapları

Metro Turizm'i sosyal medyada da takip edebilir, kampanyalardan haberdar olabilirsiniz.

Twitter'da MetroTurizm, Facebook'ta ve Instagram'da metroturizm kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz.

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