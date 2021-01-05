Metro Turizm iletişim, müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, bilet satış noktaları

Türkiye’nin ulaşım sektöründeki öncü markası Metro Turizm, 1992 yılında kuruldu. Metro Turizm, ciro büyüklüğü ve taşınan yolcuların sayısı açısından Türkiye'nin en büyük kara yolu ulaşım firmasıdır. Metro’nun 1221 otobüsüyle dilediğiniz şehre güvenle ve konforlu bir seyahat yapabilirsiniz. Genç araçlarıyla seyahatlerini gerçekleştiren Metro Turizm, Türkiye’nin dört bir yanına, toplamda 79 şehre yayılmıştır. 1000’den fazla acenteye sahip olan Metro Turizm, sadece yurt içinde değil yurt dışı seyahatinde de etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürür. Bu geniş hizmet seçenekleri sayesinde rakip firmalar arasında en çok tercih edilen markadır. Servis araçlarıyla müşterilerinin şehir içi ulaşımlarını da sağlar. Birçok kullanıcı, Metro Turizm telefon numarası, iletişim bilgileri gibi detayları merak ediyor.

Geniş ulaşım seçenekleriyle sizlere ve sevdiklerinize rahat bir yolculuk vaadi sunan Metro Turizm için gerekli bütün iletişim bilgilerini sizler için bu yazıda derledik. Yolculuklarınız dışında da memnuniyetinizi önemseyen ve kaliteli bir hizmet için müşterilerle iletişimi önemseyen Metro Turizm'in öneri, teşekkür, şikayet ve yolculuklarınızla ilgili iletişim seçeneklerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Metro Turizm otogar telefon, Metro çağrı merkezi ve Metro Turizm iletişim bilgilerine dair her şey…