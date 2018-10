Metro Türkiye, 9’uncu Restoran Haftası’nın gastronomi partneri oldu

Selin GÜRSEL / İSTANBUL, (DHA) - HORECA’NIN iş ortağı olma hedefiyle 28 yıldır çalışan Metro Türkiye, ‘Türk Mutfağı’ temasıyla düzenlenen Restoran Haftası’nın gastronomi partneri oldu. Bu sene 9’uncusu düzenlenen Restoran Haftası, İstanbul ve Gaziantep’te 54 restoran ve 108 lokasyonda tüketiciyle buluşacak. Türk Mutfağı’nın değerlerine sahip çıkmak hedefiyle yola çıkan Metro Türkiye, Restoran Haftası’nda üstlendiği gastronomi partneri rolüyle yerel değerlere bir kez daha sahip çıkmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Metro, Türkiye’nin önde gelen restoranlarından temsilci ve şeflerin katılımıyla Gastronometro’da bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmacı olarak Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, Metro Türkiye Satınalma Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç ve DudeTable Ajans Başkanı Funda İnansal’ın katıldığı toplantıda ‘Metro Türkiye HORECA Sektör Araştırması’nın sonuçları da açıklandı. GAZİANTEP’TEN İKİ RESTORAN Restoran Haftası’nda şeflerin de heyecanını paylaştıklarını ifade eden Başkan Minialai, “Gerçekten çok özel tarifler ve menüler hazırladılar. Bu sene Restoran Haftası’nda 54 değerli restoran ve 108 lokasyonda tüketiciyle buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yakında Restoran Haftası’nın bütün Türkiye’de kutlandığını göreceğiz. Bu sene İstanbul’un dışında Gaziantep’ten de Kebapçı Halil Usta ve Bayazhan da dahil edildi” dedi. “Biz burada Restoran Haftası’nı geliştirerek Türk mutfağına katkıda bulunmak istiyoruz” diyen Başkan Minialai, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu haftanın Türkiye’de sadece tek bir şehirde kutlanmasını istemiyoruz. Bütün ülkeye yayılmasını amaçlıyoruz. Özellikle Anadolu mutfağının yedi tane katmanı var ve biz istiyoruz ki bu yedi katman keşfedilsin. Lausanne Ağırlama Okulu, aşçılık anlamında dünyadaki en önemli okul. Oradan yüksek lisans kurslarının buraya getirilmesini ve orada bir Türk mutfağı haftası yapılmasını sağlayacağız. Bu şekilde, dünyaya açılacak olan genç şeflerin Türk mutfağını daha işin başında tanınmasını sağlayacağız. Ayrıca ben 4 yıl boyunca Türkiye’den uzak yaşadım. Türkiye’ye dair özlediğim şeylerin başında Türk mutfağı geliyor. Bu öyle bir mutfak ki, bütün dünyaya tanıtılması ve ihraç edilmesi lazım. Bazı tatlar, sadece köylerde kalmamalı. Köylerden şehirlere, oradan da ülke sınırları dışına taşınmalı bence.” “LEZZET TUTKUNLARININ DİKKATİNİ ÇEKECEK ETKİNLİKLER DÜZENLİYORUZ” Ekinliği minimum 15 gün boyunca sürdürdüklerini ifade eden DudeTable Ajans Başkanı Funda İnansal, “Bu sene ekstra heyecanlıyız çünkü kendi Türk mutfağımız temalı menüler hazırladık. Her sene mutlaka lezzet tutkunlarının dikkatini çekecek etkinlikler düzenliyoruz” dedi. Bu sene ülke mutfağını daha ön plana çıkartmak istediklerini dile getiren İnansal, “Geçen sene bunun ufak bir ön hazırlığını yaptık. Sokak yemekleriyle başladık. Tüketicinin ilgisi de bizi yönlendiriyor ama ülke mutfağının çok yüksek sesle söylenmesi gereken bir dönemde olduğumuza inanıyoruz. Metro Türkiye’nin de bu konuda önemli çalışmalar yapması bize ayrıca katkı sağladı” diye konuştu. “TÜRKİYE’NİN EN İYİ ŞEFLERİ SOKAK YEMEKLERİNİ YORUMLADI” Restoran Haftası’nı deneyimlemek isteyenlere önerilerde de bulunan İnansal, “Kahvaltı kategorisinde ülkenin her yerinden gelen özel malzemeli sunumlar var. Restoran Haftası’nın internet sitesine mutlaka göz atsınlar. Mesela geleneksel mutfağı seviyorlarsa mutlaka yenilikçi Türk mutfağı menüsü yapan noktalara da gitsinler. Gerçek deneyimin yeme alışkanlığının dışındaki noktalarda da yaşanacağını düşünüyorum. Türkiye’nin en iyi şefleri sokak yemeklerini yorumladı, o da ilgi çekici” dedi. KIRMIZI ET YERİNE BEYAZ ET Toplantıda Metro Türkiye HORECA Sektör Araştırması ile ilgili sonuçları da paylaşan Başkan Minialai, şöyle konuştu: “HORECA sektörüne ışık tutmak için gerçekleştirdiğimiz araştırma sonuçları 2018’in hem turizm bölgeleri hem de şehir otelleri için olumlu bir yıl olduğunu gösteriyor. Katılımcıların yüzde 61’i sezonun ‘çok iyi’ veya ‘iyi’ olduğunu belirtti. Müşterilerin yüzde 52’si menü fiyatlarını artırdığını söylerken, yüzde 24’ü ise kısa süre içerisinde artırabileceğini söylüyor. Müşterilerin yüzde 17’si herhangi bir fiyat artışı yapmayacağını belirtirken, yüzde 7’lik bir kesim yeni yıldan sonra planlama yapacağını aktarıyor. Katılımcıların yüzde 75’i henüz menülerinde değişiklik yapmadığını söylerken, değişiklik yapan katılımcılar ise çoğunlukla kahvaltı menüsünü değiştirdiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 52’si ise tüketici davranışlarında değişiklikler gözlemlediklerini söyledi. Tüketici davranışlarında değişiklik gördüğünü belirten işletmeler, kırmızı et siparişlerinden, beyaz et siparişlerine bir geçiş olduğunu ayrıca müşterilerin porsiyon yerine dürüm gibi daha uygun fiyatlı seçenekler aradığını belirtti.” 10 ÜLKEYE 6 MİLYON EURO DEĞERİNDE İHRACAT “Çalışmalarımız sonucunda 2017-2018 sezonu için güncel olarak Coğrafi İşaret Tescilli, Aday ve Yerel Ürünlerden Rusya, Ukrayna, Polonya, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan, Moldovya, Bulgaristan, Almanya ve Avusturya’nın aralarında bulunduğu 10 ülkeye 6 milyon Euro ihracat gerçekleştirdik” diyen Minialai, “Bu yıl ayrıca, işletme sahiplerinin tanıtımına destek olarak işlerini geliştirmelerine yardımcı olduğumuz Kendi İşim Günü’nü her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim’in ikinci Salı günü gerçekleştirdik. Kendi İşim Günü’nde kendini işine adayan, Metro müşterisi olsun ya da olmasın tüm işletme sahiplerine destek olmayı amaçlıyoruz ve bir bununla ilgili bir farkındalık hareketi başlattık. Bu yıl Kendi İşim Günü’nü gerçekleştirdiğimiz 9 Ekim Salı günü işletmeler 35 binin üzerinde kampanya oluşturdu bu ve kampanyaları Metro aracılığıyla binlerce insana ulaştırdı” dedi. (FOTOĞRAF-VİDEO)