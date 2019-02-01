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Metrobüs arıza yaptı, trafikte yoğunluk yaşandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 21:21 | Son Güncelleme

 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam saat 18.00 sıralarında Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs arıza yaptı.

Murat KORKMAZ / İstanbul, (DHA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam saat 18.00 sıralarında Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs arıza yaptı. Arıza yapan metrobüste bulunan yolcular, arkadan gelen diğer metrobüslere bindirildi. Arıza nedeniyle yola sızan motor yağında Avrupa Yakası yönünde köprü üzerinde yoğunluk yaşandı.

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