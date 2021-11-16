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  4. Metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk yaşandı! Uzun süre beklediler

Metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk yaşandı! Uzun süre beklediler

16.11.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Yenibosna'da metrobüs arızası meydana geldi. Bir süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. İşine yetişememe endişesi duyan vatandaşlar, uzun süre boyunca çekicinin gelerek yolu açmasını bekledi.

Metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk yaşandı! Uzun süre beklediler

İstanbul’da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Sabahın erken saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arızalandı. Metrobüs seferleri uzun süre sadece Beylikdüzü istikametine yapılırken durakta yoğunluk oluştu.

"YARIM SAATTİR BEKLİYORUM, NASIL GİDECEĞİM BİLMİYORUM"

Arızalanan metrobüs çekici yardımı ile çekilmesiyle, seferler normale döndü
Durakta uzun süre bekleyen vatandaşlardan Abdurrahman Gökçe, “Bir metrobüs arıza yapmış yolu kilitlemiş. Bir çekici getirmek ancak nasip oldu. Çağlayan’a gitmeyi düşünüyorum ve yarım saattir burada bekliyorum. Artık nasıl gideceğim bilmiyorum, onu artık yetkililer düşünecek” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul
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