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  4. Metrobüs arızalandı, vatandaş isyan etti: Rezillik ya, rezillik

Metrobüs arızalandı, vatandaş isyan etti: Rezillik ya, rezillik

25.10.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın ilk iş gününde Edirnekapı Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı. Metrobüsler arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştururken, vatandaşlar ise ulaşımın aksamasına tepki gösterdi.

Metrobüs arızalandı, vatandaş isyan etti: Rezillik ya, rezillik

Söğütlüçeşme yönüne doğru ilerleyen metrobüs bilinmeyen bir nedenle saat 09.00 sıralarında Edirnekapı Durağı'nda arızalandı. Arıza yapan metrobüs nedeniyle, metrobüsler peş peşe sıralandı, uzun kuyruklar oluştu. Haftanın ilk iş gününde işine geç kalanlar, ulaşımın aksamasına tepki gösterdi. Metrobüs yoluna inen bir kişi "Rezillik ya, rezillik" diye bağırdı.

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Arıza yapan aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Arıza nedeniyle işe geç kaldığını söyleyen İrfan Kurt, "İncirli'den bindim. 20 dakika bir yoğunluk oldu. İşe geciktim. Şuan normale döndü. Buna bir çözüm bulunması lazım" dedi.

DHA

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metrobüs İstanbul
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