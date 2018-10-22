Metrobüs arızalandı, vatandaşlar yürüdü

Metrobüs Perpa durağında yaşanan arıza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde aksamalar yaşandı. Metrobüs hattında uzun araç kuyruğu oluşurken, çok sayıda vatandaş metrobüslerden inerek yürümek zorunda kaldı.
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