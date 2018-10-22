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Metrobüs arızalandı, vatandaşlar yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 09:34 | Son Güncelleme

Perpa durağında metrobüsün arızalanması sebebiyle ulaşımda aksama yaşandı. Arıza nedeniyle çok sayıda vatandaş araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

Metrobüs arızalandı, vatandaşlar yürüdü

Metrobüs Perpa durağında yaşanan arıza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde aksamalar yaşandı. Metrobüs hattında uzun araç kuyruğu oluşurken, çok sayıda vatandaş metrobüslerden inerek yürümek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Metrobüs perpa durağı

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