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  4. Metrobüs durağında hareketli dakikalar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Metrobüs durağında hareketli dakikalar! Çok sayıda ekip sevk edildi

11.06.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Yenibosna'da metrobüse binerek elindeki çatalla kendisine zarar veren kişi, yanındaki kadınla birlikte Sefaköy durağında kendisini önce metrobüse ve ardından olay yerine gelen ambulansa kilitledi. Olay yerine gelen müzakereci polis tarafından ikna edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Metrobüs durağında hareketli dakikalar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Olay, saat 00.15 sıralarında Sefaköy metrobüs durağında yaşandı. Yenibosna'da yanındaki kadınla metrobüse binen ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişi, elindeki çatalla kendisine zarar vermeye başladı. İsmi henüz öğrenilemeyen ve kendisine neden zarar verdiği belirlenemeyen kişiyi, metrobüsteki yolcular ikna etmeye çalıştı. Şahsı ikna etmekte başarılı olamayan yolcular, tehditler üzerine Sefaköy durağında metrobüsü boşalttı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin anonsuyla olay yerine müzakereci polis ve özel harekat ekipleri çağrıldı.Bu sırada, bir süre boş metrobüste bekleyen şahıs, ardından yanındaki kadınla birlikte olay yerindeki ambulansa geçerek kapıyı kilitledi. Çevredeki güvenlik önlemleri altında, kendisine zarar veren şahsı ikna etmeye çalışan müzakereci polis, bir süre sonra başarılı oldu. İkna edilen kişi, yanındaki kadınla birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin, tedavisi sonrası ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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metrobüs İstanbul

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