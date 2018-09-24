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METROBÜS DURAĞINDA İNSAN SELİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:17 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA  Bahçelievler'deki Yenibosna metrobüs durağında yoğunluk yaşandı.Haftanın ilk iş gününde sabah erken saatlerde Yenibosna metrobüs istasyonunu kullanan yolcular durağa girip çıkmak için kuyruğa girmek zorunda kaldı.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA
Bahçelievler'deki Yenibosna metrobüs durağında yoğunluk yaşandı.Haftanın ilk iş gününde sabah erken saatlerde Yenibosna metrobüs istasyonunu kullanan yolcular durağa girip çıkmak için kuyruğa girmek zorunda kaldı. Metrobüs durağına ulaşmak isteyen yolcular üst geçidin tıkanmasından dolayı uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü:
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-Metrobüs durağındaki insan seli
-Detaylar

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