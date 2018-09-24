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Metrobüs durağında insan seli

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:35 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'deki Yenibosna metrobüs durağında yoğunluk yaşandı.Haftanın ilk iş gününde sabah erken saatlerde metrobüs istasyonunu kullanan yolcular durağa girip çıkmak için kuyruğa girmek zorunda kaldı.

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'deki Yenibosna metrobüs durağında yoğunluk yaşandı.Haftanın ilk iş gününde sabah erken saatlerde metrobüs istasyonunu kullanan yolcular durağa girip çıkmak için kuyruğa girmek zorunda kaldı. Durağa ulaşmak isteyen yolcular üst geçidin tıkanmasından dolayı uzun süre beklemek zorunda kaldı.

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