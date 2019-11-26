METROBÜS DURAĞINDA ŞAŞIRTAN ASANSÖR

- Asansörün hatalı olduğunu belirten engelliler metrobüs durağında zor anlar yaşıyor

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serdal Altıntepe / İSTANBUL, (DHA)

Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nda girişi olmadığı için çalıştırılmayan asansör nedeniyle engelliler zor anlar yaşıyor. Durağa gelen engelliler ya geri dönmek ya da duyarlı vatandaşların kendilerine yardım etmesini beklemek zorunda kalıyor.

İstanbul'da birçok metrobüs durağında engelli asansörü bulunsa da bazı metrobüs duraklarında engelli asansörü mevcut değil. Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağında da engelliler zorluklar yaşıyor. Bu durakta inmek isteyen ancak inemeyen engelliler diğer duraklara gidip başka bir vasıta ile geri dönmek zorunda kalıyor.

ASANSÖR VAR GİRİŞİ YOK

Üst geçidin her iki tarafında da engelli rampasının bulunduğu Beşyol'da metrobüs durağa inen asansör yapılmış ancak asansör faaliyette değil. Metrobüs durağına inen merdivenlerin altında bulunan asansörün giriş bölümü çok dar olduğundan engellilerin kullandığı tekerli sandalyelerle buradan geçemiyor. Yine bu merdivende bir engelli rampası da bulunmuyor. Bu yüzden bu durakta inen engelliler ya geri dönmek ya da duyarlı vatandaşların gelip kendilerini taşımasını beklemek zorunda kalıyor.