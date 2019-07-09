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Metrobüs durağında tekme ve tokatlı kavga kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

Edirnekapı metrobüs durağında sigara içen iki genci uyaran adam, saldırıya uğradı.

Metrobüs durağında tekme ve tokatlı kavga kamerada

Edirnekapı metrobüs durağında sigara içen iki genci uyaran adam, saldırıya uğradı. Tekme ve tokatların havaya uçuştuğu kavgada cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Edirnekapı metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre duraktaki bir adam iki gence, “burada sigara içmeyin” uyarısında bulundu. Ardından adam turnikeden çıkarak gitmek istedi. Ancak adamla tartışan gençler birden üstüne atlayarak kavga etmeye başladı. Güpegündüz vatandaşların gözü önünde kavgaya tutuşan tarafları vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri sonlandırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüs durağında tekme ve tokatlı kavga kamerada

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