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METROBÜS DURAKLARINDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU -1 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 09:49 | Son Güncelleme

  Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA  Bahçelievler'de seyir halindeki bir metrobüs arızalandı.

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de seyir halindeki bir metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle seferler kontrollü yapılıyor. Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü dökümü
-Metrobüs durağı
-Araç kuyrukları
-Genel ve detaylar

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