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Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 09:52 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de seyir halindeki bir metrobüs arızalandı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de seyir halindeki bir metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle seferler kontrollü yapılıyor. Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu.

(FOTOĞRAF)

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