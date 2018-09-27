Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu (1)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de seyir halindeki bir metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle seferler kontrollü yapılıyor. Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu.
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