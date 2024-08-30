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  4. Metrobüs faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı! ‘‘Bunu sonradan fark ettim’’

Metrobüs faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı! ‘‘Bunu sonradan fark ettim’’

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
30.08.2024 10:59
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Dün sabah saatlerinde İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs faciasında 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin 2 şoför gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Kaza yapan şoförün ifadeleri ortaya çıkarken, uyarıların yetersiz kaldığı ve hızlı olmadığını söylediği bilgisine ulaşıldı.

Metrobüs faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı! ‘‘Bunu sonradan fark ettim’’

29 Ağustos sabah saatlerinde İstanbul Küçükçekmece güzergahında yaşanan kazada 1 kişi hayatının kaybetmiş ve 53 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin 2 metrobüs şoförü ve denetim amiri gözaltına alınarak, Sefaköy Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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22 YAŞINDAKİ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar, Esenyurt Uhut Camii’nde dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Uçar’ın yakınları ile Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu katıldı. 22 yaşında hayatını kaybeden Uçar, cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlığı’na defnedildi. Öte yandan Ferhat Uçar’ın naaşı cenaze aracına yüklenirken yakınları sinir krizi geçirdi.

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‘‘YOL SOLA DOĞRU AYRILMIŞTI, BUNU SONRADAN FARK ETTİM’’

CNN Türk’te yer alan habere göre, kaza yapan şoförün ifadeleri ortaya çıktı. Şoför, ifadesinde, 'Yenibosna durağında yolcu indirdikten sonra, Sefaköy istikametine doğru kurallara uygun bir şekilde seyretmeye başladığını belirterek şunları söyledi:
‘‘Devamında seyir halinde olduğum sırada Sefaköy rampasına gelmeden hemen önce daha rahat çıkabilmek için, hemen önce düzlükte klimayı kapattım. Ardından yol sola doğru ayrılmıştı. Bunu sonradan fark ettim. Yolun sola doğru döndüğünü belirten herhangi bir uyarı levhası, benim dikkatimi çekecek herhangi bir levha mevcut değildi. Hızlı olduğum iddialarını kabul etmiyorum. Benim hızım kaza yaptığım esnada 67’ydi. Önümdeki yolun kesik olduğunu fark ettiğim anda frenlemeye başladım. Metrobüs aracı kaymaya ve lastiklerden dumanlar çıkmaya başladı’’

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul kaza
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