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Metrobüs istasyonundaki asansörde çıkan yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 18:40 | Son Güncelleme

Metrobüs istasyonundaki asansörde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Zincirlikuyu metrobüs durağında kullanılamayan yaya asansöründe çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 16.30 sularında kullanılmayan yaya asansöründe evsizlere ait olduğu öğrenilen eşyalar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Güvenlik görevlileri yangına söndürme tüpleriyle müdahalede bulunurken, vatandaşların haber haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Metrobüs yangın Zincirlikuyu

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