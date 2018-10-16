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Metrobüs kaza yaptı; seferler durdu (8) (AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 19:45 | Son Güncelleme

Ersan SAN-İSTANBUL DHA - OKMEYDANI'nda bir metrobüs kaza yaptı.

Ersan SAN-İSTANBUL DHA - OKMEYDANI'nda bir metrobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle seferler durdu, duraklarda yoğunluk yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, metrobüslerden biri körük bölümündeki sorun nedeniyle yan döndü. Metrobüsün yolu kapatması nedeniyle seferler durdu. Duraklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolcular metrobüs yoluna inerek yürüdü. Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler başladı. Ancak duraklardaki yoğunluk devam ediyor.

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