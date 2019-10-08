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Metrobüs kazası havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta meydana gelen metrobüs kazası havadan görüntülendi.

Metrobüs kazası havadan görüntülendi

Esenyurt’ta meydana gelen metrobüs kazası havadan görüntülendi. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmasının sürdüğü ve kazaya karışan metrobüsler görülüyor.
Esenyurt’ta Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, kaza yapan metrobüsler ve olay yeri havadan görüntülendi. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmasının sürdüğü ve kazaya karışan metrobüsler görülüyor.

Metrobüs kazası havadan görüntülendi

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