Metrobüs kazası sonrası "Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar ölü var" sözleri sosyal medyada gündem oldu! Çok konuşulan videoyla ilgili ilk açıklama geldi

Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı ve iki metrobüsün daha karıştığı feci kazada son gelen bilgilere göre 99 yaralı olduğu duyurulmuştu. Peş peşe açıklamaların yapıldığı kazaya ilişkin kazanın hemen ardından paylaşılan bir video ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda AK Parti Gençlik Kolları'ndan olduğunu söyleyen bir kişinin binlerce yaralı ve sayısı belli olmayacak kadar ölü olduğunu belirtmesi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından bir tanesi haline geldi. Bu videoyla ilgili AK Parti Gençlik Kolları Avcılar İlçe Başkanlığından açıklama yapıldı. İşte detaylar...

"BİNLERCE YARALI, SAYISI BELLİ OLMAYACAK KADAR ÖLÜ VAR"

Söz konusu videoda "AK Parti Avcılar olarak kaza yerindeyiz. İki metrobüs kafa kafaya çok feci bir şekilde çarpıştı. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz?" ifadeleri kullanılmıştı. Video, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılmıştı.

AÇIKLAMA GELDİ

Çok konuşulan videoyla ilgili AK Parti Gençlik Kolları Avcılar İlçe Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada "Videoda arkadaşımız elem ve keder içerisinde sehven hatalı cümle kullanmıştır. Ak gençlik olarak milletimizin sağlığı, güvenliği her zaman önceliğimiz olmuştur. Yaşanan yanlış anlaşılma için üzgünüz" denildi.



