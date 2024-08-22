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  4. Metrobüs kullananlar dikkat! Zincirlikuyu istikametinde… Bu duraklar hizmet dışı

Metrobüs kullananlar dikkat! Zincirlikuyu istikametinde… Bu duraklar hizmet dışı

22.08.2024 16:34
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ederken, diğer yandan bazı duraklarda hizmet verilemeyeceğini bildirdi.

Metrobüs kullananlar dikkat! Zincirlikuyu istikametinde… Bu duraklar hizmet dışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor. Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak.

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Zincirlikuyu istikametinde çalışmadan etkilenmeyecek durağın, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacağı bildirildi.
Dün kullanıma kapatılan Beylikdüzü istikametindeki Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlaması tahmin ediliyor. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs istanbul büyükşehir belediyesi
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