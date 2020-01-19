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  4. Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı  

Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı  

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı.

Hasan YILDIRIM - Cemal YURTTAŞ /İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı. Kazada arkadan çarpan metrobüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Okmeydanı Hastane Durağı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Zincirlikuyu-Avcılar seferini yapan metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle Okmeydanı Hastane Durağı'nda önündeki metrobüse çarptı. Kazada arkadaki metrobüs sürücüsü yaralandı.Yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, metrobüs seferlerinde bir aksama yaşanmıyor.

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