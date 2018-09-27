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Metrobüs seferlerinde aksama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 09:52 | Son Güncelleme

Bahçelievler durağında arızalan bir metrobüs nedeniyle seferlerde her iki yönde de aksama yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler durağında bir metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Avcılar yönüne giden bir metrobüs, Bahçelievler durağında arızalandı.

Arıza nedeniyle durakta uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, metrobüslerin geçişleri her iki yönde de kontrollü olarak sağlanıyor.

Arızalan metrobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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