METROBÜS VE OTOBÜSLER GENÇ KADININ 'SIĞINMA YERİ' OLDU

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da metrobüs ve İETT otobüslerinde genç bir kadın. Geceye uzanan saatler... Bütün yolcular inmesine rağmen o yerinde oturmaya devam ediyor. Şoförler uyarıyor ama o gidecek yeri olmadığını söylüyor. Trakya'da bir ilçeden, baba dayağından kaçarak 5 ay önce İstanbul'a geldiğini belirtiyor.

Kalacak yerinin de olmadığını belirten genç kadın zaman zaman İstanbul’da tanıştığı iki kız arkadaşının yanında kaldığını ifade etti. Şoförlerin ihbarı sonrası genç kadını polis, sığınma evine götürmüş ama orada da kalamamış. Metrobüs ve otobüsler onun için 'bir sığınma yeri' olmuş. Genç kadın, " Metrobüs seferleri sabaha kadar sürüyor, genelde geceleri burada uyuyorum. Ben kendimi korumaya çalışıyorum" diyor.

Yüzünün gözükmesini istemeyen kadın, kendisini 1.5 saat otobüste izleyen DHA muhabirine babasından şiddet gördüğü şiddeti şöyle anlattı: "Hayatımı mahvetti. Annem öldükten sonra dayaklarına dayanamadım. Babam, kız kardeşim ile bana sürekli şiddet uygulamaya başladı İki erkek kardeşim var, bunların evlerine gittiğimde de aile huzurlarının bozulduğunu hissettim. Babam bizi sürekli dövüyordu, hortumla dayak attığı günler oldu. Ağabeyimin evine gidiyorum, yengem benden rahatsız oldu. Ağabeyimin aile huzurunu bozmak istemedim. İstanbul’a geldim. 5 aydır metrobüs, otobüslerde kalıyorum. İstanbul’da tanıştığım iki kız arkadaşım var. Zaman zaman onların evinde kalıyorum. Özellikle simitçi olan, çok iyi bir kadın. Çamaşırlarımı onun evinde yıkıyorum. Polis bir seferinde beni karakola aldı. Anlattıklarımı dinledi, hak verdiler. Beni bir kadın sığınma evine götürdüler. Kalabileceğim bir yer değildi. Metrobüs seferleri sabaha kadar sürüyor. Genelde geceleri metrobüste uyuyorum. Ben kendimi korumaya çalışıyorum."

Kendisine hiçbir devlet kurumunun yardımcı olamayacağını söyleyen kadın, İETT otobüsleri ve geceleri de Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında sürekli sefer yapan metrobüslerini 'sığınma yeri’' olarak kullandığını söyledi.