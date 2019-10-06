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"Metrobüslere 'Erken Uyarı Sistemi' takılacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 14:26 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu sabah Metrobüs hattının Halıcıoğlu durağında meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı - Metrobüs hattında meydana gelen kazaların önüne geçilmesi için araçlara "Erken Uyarı Sistemi" takılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kazaların önüne geçilmesi amacıyla metrobüslere "Erken Uyarı Sistemi" takılacağını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu sabah meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin inceleme başlatıldığı, yeni üzücü olayların önüne geçilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Metrobüs hattının Halıcıoğlu durağında otobüsün öndeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı belirtilen açıklamada, "Yaralılar, 112 ekiplerince 3'ü Samatya, 4'ü Okmeydanı, 2'si Şişli Florence Nightingale, 2'si Cerrahpaşa ve 2'si de Şişli Etfal hastanelerine sevk edildi. Olayla ilgili geniş bir inceleme başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tedavileri devam eden yolcuların sağlık durumunu da yakından takip ediyor." denildi.

İBB'nin, günde 7 bin sefer ile 220 bin kilometre kat eden ve bir milyon yolcu taşıyan metrobüs hattında oluşan kazaların yaşanmaması için ciddi çalışmalar yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm şoförlere yılda en az bir kez acil durum, yangın, araç fiziki özellikleri, güvenli sürüş gibi konularda eğitimleri veriliyor. Bunun yanı sıra, 17 bin metrekarelik bir arazide hayata geçirilecek Ulaşım Akademisi projesiyle, şoför eğitimlerinin daha uygun fiziki ortamlarda, daha bilimsel yöntemlerle yapılması sağlanacak. Bir başka önlem de metrobüs araçlarında 12 yaş ve 1,5 milyon kilometreye gelen otobüslerin filodan çıkarılması. Bu araçların yerine yeni nesil daha güvenli ve yüksek yolcu kapasiteli araç alımı için çalışmalar süratle sonuçlandırılacak.

İETT verilerine göre; hattaki kaza sayısında da düşüş yaşanıyor. 2016 yılında 804, 2017 yılında 640, 2018 yılında 404 kazanın meydana geldiği hatta 2019 yılında ise 189 kaza oldu. Ayrıca, kazaların daha da azaltılması için araçlara erken uyarı sistemi takılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Hız limitlerini kontrol eden araç takip sistemi, şerit değiştirme uyarı sistemi ve akıllı fren sistemi gibi önemli görevler üstlenebilen sistem sayesinde daha güvenli ve konforlu bir sürüş sağlanıyor."

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Erken Uyarı Sistemi Halıcıoğlu İBB inceleme Kaza Metrobüs

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