"Metrobüslere 'Erken Uyarı Sistemi' takılacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kazaların önüne geçilmesi amacıyla metrobüslere "Erken Uyarı Sistemi" takılacağını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu sabah meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin inceleme başlatıldığı, yeni üzücü olayların önüne geçilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Metrobüs hattının Halıcıoğlu durağında otobüsün öndeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı belirtilen açıklamada, "Yaralılar, 112 ekiplerince 3'ü Samatya, 4'ü Okmeydanı, 2'si Şişli Florence Nightingale, 2'si Cerrahpaşa ve 2'si de Şişli Etfal hastanelerine sevk edildi. Olayla ilgili geniş bir inceleme başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tedavileri devam eden yolcuların sağlık durumunu da yakından takip ediyor." denildi.

İBB'nin, günde 7 bin sefer ile 220 bin kilometre kat eden ve bir milyon yolcu taşıyan metrobüs hattında oluşan kazaların yaşanmaması için ciddi çalışmalar yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: