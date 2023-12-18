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  4. Metrobüste akılalmaz görüntüler! 3 kadın yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de sosyal medyadan paylaştı

Metrobüste akılalmaz görüntüler! 3 kadın yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de sosyal medyadan paylaştı

18.12.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da metrobüse binen 3 kadın, uyuşturucu hazırladıkları anları kaydedip sosyal medyadan paylaştılar. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, 3 kadını gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 3 kadın serbest bırakıldı.

Metrobüste akılalmaz görüntüler! 3 kadın yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de sosyal medyadan paylaştı

İstanbul’da metrobüse binen 3 kadın, seyir halindeyken iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladı. Kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri harekete geçti.

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EVLERİNDE YAKALANDILAR

Metrobüste uyuşturucu hazırlayan kadınların Ceren A., Melike D. ve Yaren A. olduğu tespit edildi. Kadınların adreslerini de belirleyen narkotik polisi, Esenyurt’taki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 3 kadın yakalanırken, evlerinde ise bir süre arama yapıldı. Aramaların ardından yakalanan 3 kadın, gözaltına alındı.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyette ifadesi alınan Ceren A.’ya “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” ile “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ceren A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Görüntülerdeki diğer iki kadın olan Melike D. ve Yaren A.’ya da “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” ile “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek” suçlarından adli işlem yapıldı.

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Melike D. ve Yaren A. sevk edildikleri adliyeye çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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