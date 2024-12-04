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Metrobüste akıllara durgunluk veren kaza! Rögar kapağı fırladı, kapı kırıldı, yolcu düştü… İşte o anlar…

04.12.2024 14:03
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İstanbul’da yaşanan bir metrobüs kazasının görüntüleri dehşete düşürdü. Seyir halindeki metrobüsün kapısının camı kırıldı, yolcu yola düştü! O anların görüntüsü metrobüs kamerasına yansırken akılalmaz kazaya metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağının yerinden fırlamasının neden olduğu ortaya çıktı.

Metrobüste akıllara durgunluk veren kaza! Rögar kapağı fırladı, kapı kırıldı, yolcu düştü… İşte o anlar…

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüsün kapısının camının kırılarak açılması sonucu yolcunun yere düştüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da dün saat 15.00'te Saadetdere mevkiinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar vermiş ve kapıya yaslanan yolcu yere düşmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde metrobüs kapısı camının kırıldığı ve bir yolcunun metrobüsten düştüğü görülüyor.

Seyir halindeki metrobüsten yolcu yola düştü Seyir halindeki metrobüsten yolcu yola düştü
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
metrobüs rögar kapağı kaza
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