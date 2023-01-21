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Metrobüste bayıltan tartışma! Sinir krizi geçirdi

21.01.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da alacak konusunda metrobüs durağında başlayan tartışma araç içinde de devam ederken, sinir krizi geçiren kadın bayıldı. Kadın araçtakilerin çabası ile kendisine gelirken, ikili arasındaki tartışma, gerginlik ve kadına araçta yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Metrobüste bayıltan tartışma! Sinir krizi geçirdi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki metrobüs durağında kadın 20 bin lira alacağını olduğunu öne sürdüğü adama tepki gösterdi. Kadının tepki gösterdiği kişi ise dekontları bulunduğunu belirterek alacağı ödediğini öne sürdü. İkili çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tartışmayı sürdürdü.

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BAYGINLIK GEÇİREREK YERE YIĞILDI

Tartışma sırasında taraflar birbirlerini yalancılıkla ve tehdit etmekle suçlarken polis çağıracaklarını söyledi. Kadın bir ara sinirlerine hakim olamayarak adama tokat attı. Daha sonra kadın ve erkeğin bindiği metrobüste de gerginlik sürerken kadın araç içerisinde baygınlık geçirerek yığıldı. Kadın araçtakilerin çabası ile kendisine gelirken, ikili arasındaki tartışma, gerginlik ve kadına araçta yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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metrobüs tartışma

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