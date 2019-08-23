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Metrobüste ''cinsel saldırı'' davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:18 | Son Güncelleme

Avcılar'da metrobüste bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunup hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Fatih Ö, tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da metrobüste bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunup hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanan Fatih Ö'nün, tahliyesine karar verildi.

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Ö. ile müşteki N.Ş ve tarafların avukatları katıldı.

Adli Tıp Kurumunca dosyayla ilgili hazırlanan raporda, sanığın pantolonundan alınan 6 örneğin birinde sperm hücresinin bulunduğu kaydedildi.

Duruşmada, olaya ilişkin televizyon kanallarında çıkan haberlere ilişkin görüntülerin bir kısmı taraflara izletildi.

Tutuklu sanık Fatih Ö, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Görüntülerdeki aleyhime olabilecek hususları kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir. Suçsuzum." dedi.

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme, sanık Fatih Ö'nün alabileceği muhtemel ceza ile tutuklulukta geçirdiği sürenin miktarını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşmada, metrobüs şoförünün tanık olarak dinlenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Nisan 2019'da Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste sanık Fatih Ö'nün, müşteki N.Ş'ye yönelik "hakaret" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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Avcılar cinsel saldırı Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi Metrobüs

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