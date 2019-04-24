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Metrobüste "cinsel saldırı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

Avcılar'da metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da metrobüste bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderilen şüpheli, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli F.Ö'nün tutuklanmasına hükmetti.

- Olay

Dün Avcılar Saadetdere mevkisinde metrobüste bir kadın, yanındaki kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, vatandaşlardan yardım istemişti.

Metrobüsteki vatandaşlarca yakalanan şüpheli F.Ö, Saadetdere metrobüs durağında polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kadın yolcu N.C. de polis merkezine giderek, şüpheli hakkında şikayette bulunmuştu.

Şüpheli, emniyetteki sorgusunda, suçlamaları reddetmiş, kadının metrobüste kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını öne sürmüştü. Kadının ve şüphelinin kıyafetlerini incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar cinsel saldırı Metrobüs

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