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Metrobüste cinsel saldırı skandalı! Savcının mütalaasında dikkat çeken ifadeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 17:34 | Son Güncelleme

Metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunulduğu iddiasıyla bir kişinin "hakaret’’ ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Metrobüste cinsel saldırı skandalı! Savcının mütalaasında dikkat çeken ifadeler

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Fatih Ö. ile müşteki N.C., İETT şoförü tanık M.K. ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, önceki celsede tanıklık için yeniden zorla getirilme kararı çıkarılan İETT şoförünü dinledi.

Tanık M.K. olayın yaşandığı metrobüsün şoförü olduğunu, Mustafa Kemal Paşa durağından çıkmasının ardından bir sonraki durağa doğru yola devam ederken nedenini bilmediği bir bağrışma olduğunu söyleyerek, "Bir bayanın bağırmakta olduğunu farkettim. Yola devam ettiğim için herhangi bir şekilde sağıma veya arkama bakmadım. Bu sırada sanık da 'Ben bir şey yapmadım' diye kendini ifade etmeye çalışıyordu. Saadetdere metrobüs durağına vardık ve ben kapıyı açtığımda iki kişinin sanığı tutarak aşağıya indirmekte olduklarını gördüm. Sanık da elleri ile yüzünü tutmaya çalışıyordu. Katılanın 'Terbiyesiz sen ne yapıyorsun.' şeklinde bağırmaya devam ettiğini duydum ancak her iki taraftan da hakaret ve küfür içerikli bir söz duymuş değilim.’’ dedi.

Tanık M.K. şahısları indirdikten sonra yoluna devam ettiğini, olayın geri kalan kısmını da sosyal medyadan öğrendiğini ifade etti.

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Mahkemede, taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaanın hazır olduğunu ve yargılamanın gelmiş olduğu aşama göz önünde bulundurularak sanığın tutuklanmasına ilişkin talebin reddedilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısının sunmuş olduğu mütalaada, olay günü katılanın, Beylikdüzü ilçesine gitmek için Şirinevler durağından metrobüse bindiği, ön kapı yanındaki diğerlerinden biraz büyük olan tek kişilik koltuğun koridor kısmına oturduğu ve birkaç durak sonra metrobüse binen sanığın katılanın yanına gelerek ayakta durduğu anlatıldı.

ÇANTASINI KOYDU AMA SÜRTÜNMEYE DEVAM ETTİ

Katılanın yanına gelerek ayakta durduğu ve katılana cinsel amaçla temas etmeye başladığı kaydedilen mütalaada, katılanın teması hissetmesi nedeniyle sanığı uyardığı, durumdan rahatsız olması üzerine teması engelleyebilmek için çantasını sanıkla kendisinin arasına koyduğu fakat sanığın sürtünmeye devam ettiği belirtildi.

Mütalaada, katılanın bariz bir temas hissetmesi üzerine sanığa ‘’Sen ne yapıyorsun fermuarını açmış beni taciz ediyor’’ diye bağırarak tepki göstermesinin üzerine sanığın olay yerinden uzaklaşmak istediği ancak yolcuların sanığı tutarak metrobüsten indirdiği ifade edildi.

Sanığın her ne kadar katılana sürtünmediği, katılanın bağırması üzerine ortamın etkisiyle idrar oluştuğu ve cinsel saldırıda bulunmadığı ifadelerinin yer aldığı mütalaada, Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyoloji İhtisas Dairesinin raporunda sanıktan elde edilen iç çamaşırı üzerinden sperm örneklerinin görüldüğü ve DNA profiliyle uyumlu olduğu aktarıldı.

SPERM HÜCRELERİ TESPİT EDİLDİ

Mütalaada, şahsa ait iç çamaşırı ve pantolondan alınan leke örneklerinde sperm hücreleri tespit edildiği, boşalma olduğunu reddetmenin tıbben mümkün olamayacağı ve katılanın, sanığa iftira atmayı gerektirecek husumeti olmadığı belirtildi.

Görüntülerde sanığın pantolonunun cinsel bölge kısmının ıslak olarak görüldüğü aktarılan mütalaada, dosya kapsamındaki mevcut deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve sanığın cinsel saldırı eylemini işlediğinin sabit bulunduğu ifade edildi.

Mütalaada, sanığın ‘’hakaret’’ suçundan delil yetersizliğinden beraati, ‘’cinsel saldırı’’ suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müşteki avukatı, mütalaanın hakaret suçuna ilişkin kısma katılmadıklarını, sanık avukatları ise aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek süre talep etti.

Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını yapmak üzere süre verdi. Sanığın tutuklanması yönündeki talepleri reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Nisan'da Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste, sanık Fatih Ö'nün müşteki N.C'ye yönelik "hakaret" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarını işlediği gerekçesiyle 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. (AA)

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