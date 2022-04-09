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  4. Metrobüste 'maske takmadın' kavgasında akılalmaz sözler: Adamı evinden aldırırım

Metrobüste 'maske takmadın' kavgasında akılalmaz sözler: Adamı evinden aldırırım

09.04.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde metrobüste yaşanan tartışma cep telefonu kameralarına yansırken, öfkeli yolcular birden itişmeye başladı. Yolculardan biri "Gel silahım var. Adamı evinden aldırırım" diyerek tehdit savururken, diğer yolcu metrobüsten inince kavga sona erdi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağında yolcu indiren metrobüste yaşandı. İddiaya göre, maske takmayan bir kişi ile metrobüsteki diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede iki kişinin itişmesine dönüştü.

''ADAMI EVİNDEN ALDIRIRIM''

Öfkelenen yolcu, tartıştığı diğer yolcuya, "Gel silahım var. Adamı evinden aldırırım" diyerek tehdit etti. Tartışma olaya karışan kişinin metrobüsten inmesi ile son buldu. Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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maske metrobüs Beylikdüzü
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