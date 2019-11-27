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Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2019 09:59 | Son Güncelleme

Avcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

Olay, Türksan Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre metrobüse binen genç kadını, Senegal uyruklu iki kişi taciz etti. Rahatsız olan kadın başka bir yere geçmek isterken iki kişi, sözlü tacize devam etti. Tacize uğradığı söyleyen kadın, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda inerek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Senegalli iki kişi de metrobüsten indirildi.

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ARBEDE YAŞANDI

Kadının şikâyeti üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada vatandaşlar ile Senegalli iki kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şikâyetçi kadın ve Senegalliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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Metrobüs taciz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Senegalmi adamların agzı var dili yok
kendi ülkemizde azınlık kaldık... iyi günlerimiz olmasından korkarım...
istanbulun haline bak Suriyeli ,Afganistanlı,Senegalli hangi milleti ararsan var.
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