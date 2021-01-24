HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Metrobüste unutulan çantayı teslim etmek yerine alan şahıs gözaltına alındı

Metrobüste unutulan çantayı teslim etmek yerine alan şahıs gözaltına alındı

24.01.2021 09:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Metrobüste unutulan çantayı teslim etmek yerine alan şahıs gözaltına alındı

Şişli’de metrobüste unutulan ve içinde 15 bin lira değerindeki bilgisayar bulunan çantayı aldıkları iddia edilen iki kişiden biri, polis ekipleri tarafından çantayla birlikte yakalandı.

Şişli’de metrobüste unutulan ve içinde 15 bin lira değerindeki bilgisayar bulunan çantayı aldıkları iddia edilen iki kişiden biri, polis ekipleri tarafından çantayla birlikte yakalandı. Şahsın unutulan çantayı alması kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta cuma günü saat 12.30 sıralarında Zincirlikuyu metrobüs durağında meydana geldi. Mağdur şahıs 15 bin lira değerindeki bilgisayarı ile metrobüse bindi. Metrobüsten indikten sonra bilgisayar çantasının olmadığını fark etti. Olayı hemen emniyet ekiplerine bildirirken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenen kameralar sonucu çantayı alan şahıs tespit edildi. Şahsı, çanta ile birlikte yakalayan Şişli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bilgisayarı sahibine verdi. Çantayı çalan şahıs ise adliyeye sevk edildi.

Metrobüste unutulan çantayı teslim etmek yerine alan şahıs gözaltına alındı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısıMeteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan çarpıcı açıklama: AK Parti ile ittifak yapılabilir

Karamollaoğlu'ndan çarpıcı açıklama: AK Parti ile ittifak yapılabilir

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Ronaldo, 53 milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Türk gemisine korsan baskınıyla ilgili son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Türk gemisine korsan baskınında son durum

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Azez'de sıcak çatışma! Hepsi imha edildi

Şişli'de yankesicilik yapan çocuk kamerada

Yankesicilik yapan çocuk kamerada

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.