Metrobüste uzun kuyruklar oluştu

İstanbul’da mesainin bitimiyle birlikte metrobüs hattının bazı duraklarında uzun kuyruklar oluştu.

Beylikdüzü’nden Kadıköy’e kadar sefer yapan Metrobüs hattının bazı duraklarında, akşam mesainin bitimiyle birlikte dikkat çeken yoğunluk yaşandı. Metrobüs hattının bazı duraklarında yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Sefaköy Durağı’ndan kaydedilen görüntülerde, metrobüs hattının Beylikdüzü istikametinde oluşan metrobüs kuyruğunun Atatürk Havalimanı kavşağına kadar uzadığı görüldü.

