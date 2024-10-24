Metrobüste yangın paniği! Yolcular apar topar aşağı indi yardıma itfaiye ekipleri koştu

Avcılar Cihangir metrobüs durağında, bir metrobüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Yangın çıktığı sırada araçta bulunan yolcular hemen tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda yaralanan kimsenin olmaması sevindirirken, metrobüs seferlerinde ise kısa süreli aksaklıklar yaşandı. Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler devam ediyor.

(DHA)