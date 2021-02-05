Metrobüsteki taciz olayında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Müşteki N.C.'nin beyanlarına göre sanığın temasının herhangi bir cisim veya vücudunun başka bir yeriyle dokunması olarak algıladığı, N.C.'nin söylenerek sanık F.Ö.'yü uyarmaya çalıştığı, zamanla mağdur kadının araya çanta koyduğu ve tüm bu temasların yaklaşık 10 metrobüs durağı kadar sürdüğü kaydedildi. Söz konusu süre boyunca da eylemin sarkıntılık düzeyini geçtiği gerekçeli kararda vurgulandı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi'nce onanan bir cinsel istismar davasının emsal olarak gösterildiği gerekçeli kararda, cinsel saldırı eyleminin sarkıntılık düzeyinde kalması hususlarında eylemin niteliğinin değil, süresinin de önemli olduğu belirtildi.

Sanığın ifadesinde suçlamayı kabul etmemesine değinilen gerekçeli kararda, müştekinin namus ve iffeti ile ilgili bir konuda yalan beyanda bulunmasının ve sanık ile herhangi bir husumetinin bulunmaması nedenleriyle kadının yalan beyanda bulunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığının kabul edildiği ifade edildi.

Gerekçeli kararda "Suçlar açısından mağdurun kendi iffet ve onurunu zedeleyecek şekilde beyanda bulunması beklenemeyeceğinden 'Şüpheden sanık yararlanır' şeklindeki evrensel ilkenin cinsel saldırı suçları açısından mutlak bir şekilde uygulanmaması gerekecektir" şeklinde ifadeler kullanıldı. Mahkeme, bu tespitinde de Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin verdiği kararı emsal gösterdi.

'GELEN RAPORLAR ALTINA KAÇIRMA SAVUNMASINI BERTARAF ETTİ'

Gerekçeli kararda Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden gelen raporda sanığın olay günü giymiş olduğu iç çamaşırı ve pantolon üzerinde sperm lekelerine rastlandığı, sanığın 'Altına kaçırma' savunmasının bu nedenle bertaraf edildiği vurgulandı.

'SUÇUN METROBÜSTE GERÇEKLEŞMESİ CEZADA ARTIRIM OLARAK KABUL EDİLMEDİ'

İddianamede suçun metrobüste gerçekleştiği için "İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan sanığın daha ağır şekilde cezalandırılması istemiyle dava açıldığı belirtilen kararda, İzmir 15. Ceza Dairesi'nin verdiği karar emsal gösterildi. Örnek gösterilen söz konusu emsal kararda 'Belediye otobüsünde seyahat halindeyken seyahat süresinin sınırlı zamanda insanların bir arada bulunup bu durumun toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğu olan yerlerden olmadığı, bu nedenle yasal şartların oluşmadığı' ifadeleri gerekçe gösterilerek, cezada artırımı yapılmadığı belirtildi. Kararda metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının bahsi geçen nitelikli hal kapsamında kabul edilmediği ifade edildi.