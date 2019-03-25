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Metrobüsün çarptığı genç ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 21:43 | Son Güncelleme

Bakırköy-İncirli metrobüs yoluna giren 19 yaşındaki genç, metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.Kaza, saat 19.00 sularında Bakırköy-İncirli metrobüs durağı Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi.

Bakırköy-İncirli metrobüs yoluna giren 19 yaşındaki genç, metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sularında Bakırköy-İncirli metrobüs durağı Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, üst geçidi kullanmak yerine tel bariyerleri aşan Mustafa K. (19), İncirli metrobüs durağı yakınlarında metrobüs yoluna girdi. Bu sırada Avcılar’dan Zincirlikuyu istikametine seyreden F.A. idaresindeki metrobüs, Mustafa K.’ye çarptı. Genç, çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre trafikte yoğunluk oluştu.
Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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