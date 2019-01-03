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- Metrobüsün çarptığı yolcu hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 15:24 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Darülaceze Metrobüs Durağı'nda metrobüsün çarptığı yolcu Mehmet Suel (57)  hayatını kaybetti.  Olay Şişli Darülaceze Metrobüs durağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Darülaceze Metrobüs Durağı'nda metrobüsün çarptığı yolcu Mehmet Suel (57) hayatını kaybetti.
Olay Şişli Darülaceze Metrobüs durağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre metrobüs bekleyen Mehmet Suel henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna düştü. Suel, o sırada Avcılar yönüne seyir halindeki metrobüsün altında kaldı. Ağır yaralanan yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla metrobüsün altından çıkartıldı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Metrobüs durağında sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan Suel, daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ambulanstaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle Avcılar yönünde metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. Bir süre yaşanan aksamanın ardından seferler yeniden normale döndü. Metrobüsü kullanan şoför ise gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü.

(FOTOĞRAF)

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