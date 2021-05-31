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Metrobüsün üstünde yolculuk! Sosyal medyada paylaşınca ortaya çıktı

31.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Merter'de metrobüsün üzerine çıkan genç, 5 durak boyunca yolculuk yaptı. O anları kaydeden gencin yaptığı 'Bu kadarına da pes' dedirtti. Hem hayatını hem metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Metrobüsün üstünde yolculuk! Sosyal medyada paylaşınca ortaya çıktı

İstanbul’da yaptığı tehlikeli hareketleri kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşan bir genç, arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza attı. Arkadaşı ile birlikte Merter metrobüs durağına gelen genç, durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak gizlendi. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru 5 durak boyunca yolculuk yaptı.

METROBÜSÜN ÜSTÜNDE YATARAK SEYRETTİ

O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu metrobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç Edirnekapı durağında metrobüsten durağa atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç ardından arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Gencin tehlikeli yolculuğu "bu kadarına da pes" dedirtti. Genç yaşadıklarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.

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(İHA)

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metrobüs İstanbul

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