HABER

Metroda başörtülü kadına hakaret davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:31 | Son Güncelleme

Bostancı Metro İstasyonunda başörtülü bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL (AA) - Bostancı Metro İstasyonunda, başörtülü bir kadına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, "hakaret" suçunu, müştekinin mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlediği gerekçesiyle 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki Kerime Pehlivan ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Atınç Manap'ın gelmediği duruşmaya, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları ile izleyiciler de katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki Kerime Pehlivan, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Pehlivan'ın avukatı İsa Mesih Şahin de sanığın sabıkasının bulunduğunu ve suç işlemeye meyilli bir kişilik olduğunu belirterek, "Müvekkile sanığın tükürdüğü kamera kayıtlarıyla açıktır. Sözlü ve fiili tacizde bulunduğu da açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Atınç Manap'ın avukatı Ayşen Koçak ise müvekkilinin beraatini istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanığın "hakaret" suçunu müşteki Pehlivan'ın "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı" işlediğine kanaat getirerek sanığa önce 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanığın eylemini alenen işlediği gerekçesiyle verilen cezayı 1 yıl 9 aya çıkaran mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ise suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Atınç Manap'ın beraatine hükmetti.

Mahkeme, adli emanette bulunan müşteki Kerime Pehlivan'a ait siyah renkli çarşafın da kendisine iade edilmesini kararlaştırdı.

- "Ceza almasından memnunum"

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan müşteki avukatı İsa Mesih Şahin, "Bostancı metrosunda başörtülü bir kardeşimize dini inanışı, düşüncesinden dolayı yapılan saldırıdan dolayı yakından tanıdığı Kerime Pehlivan davası bugün neticelendi. Mahkeme sanığın hakaret suçundan 1 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi." dedi.

Sanığa, Pehlivan'ın dini değerlerine yapılan hakaretten dolayı hapis cezası verildiğini aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Sanığa, yine TCK'nin 216. maddesi kapsamında da kamu barışını bozmaya elverişli olmadığı için beraat kararı verildi. Tabii biz bu beraat kararı için üst mercilerde itiraz hakkımızı kullanacağız. Şurası çok önemli, kardeşimizin başörtüsünden dolayı, dini inanış, yaşantısından dolayı hakaret cezasının verilmiş olması kamu vicdanını kısmen olsa rahatlatma adına, adalet duygusunun tesisi adına önemli bir karar."

Kerime Pehlivan'ın eşi Ömer Pehlivan da, "Fazla bir şey söylemeyeceğim, avukatımız gerekli olan her şeyi söyledi. Gerekli itirazlarda bulunacağız. 1 yıl 9 ay ceza almasından memnunum. Tabii itirazımız da olacak. Artı olarak yansırsa daha mutlu oluruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan duruşmayı izlemek üzere Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri de, duruşma öncesinde "Kerime için adalet" yazılı pankart açtı.

KADEM adına konuşan avukat Canan Sarı, toplumu ayrıştırmaya yönelik kin ve nefret duygularıyla yapılan bu tarz olumsuz eylemlerin kişisel özgürlüklere yönelik olması nedeniyle tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Kendisinden farklı göründüğü veya düşündüğü için karşı tarafın kişisel özgürlüğünü hiçe sayarak uygulanan şiddet eylemi, farklı olanlara gösterilen bir tahammülsüzlük halidir." dedi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden Kerime Pehlivan'ın, olay günü Bostancı Metro İstasyonunda dışarı çıkmak için asansör beklediği sırada giyiminden ve inancından dolayı bir kişinin yüzüne tükürerek hakaret ettiğini beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede, sanık Atınç Manap'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
24. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu24. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu
TV+ sinemayı sıra dışı mekanlara taşıdıTV+ sinemayı sıra dışı mekanlara taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atınç Manap Bostancı dava HAKARET Kerime Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Aleo vera jelinden yaptığı parfümle radyasyonu yok etti!

60 liraya satıyor! Öyle bir buluşa imza attı ki...

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Diyarbakır'da PKK operasyonu! 3 kış sığınağı imha edildi

Hepsini burada saklamışlar! Bir bir imha ettiler

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.