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Metroda başörtülü kadına hakaret davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:45 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - BOSTANCI Metro istasyonunda başörtülü bir kadına hakaret ederek tükürdüğü iddia edilen tutuksuz sanık Atınç M., 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - BOSTANCI Metro istasyonunda başörtülü bir kadına hakaret ederek tükürdüğü iddia edilen tutuksuz sanık Atınç M., 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Atınç M. katılmadı. Kerime Pehlivan ve tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. Kerime Pehlivan sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.
Kerime Pehlivan'ın avukatı suç işlemeye meyilli olduğunu iddia ettiği sanığın cezalandırılmasını isterken, sanığın Avukatı şüpheden uzak somut delil bulunmadığını savunarak müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

1 YIL 9 AY CEZA ALDI
Kararını açıklayan mahkeme, "Mensup olduğu dinin değerlerine uygun giyinen kişiye alenen hakaret" suçundan sanığı 1 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, "Bir kesimin belirlediği dini değerleri aşağılama" suçundan da sanığın beraatine karar verdi.
Sanığın cezasında indirim yapılmadı.

KADEM DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), duruşma öncesi bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamayı Avukat Canan Sarı okudu.
Sarı, "Toplumu ayrıştırmaya yönelik, kin ve nefret duygularıyla yapılan bu tarz olumsuz eylemler kişisel özgürlüklere yönelik olması sebebiyle tehlikelidir. Tüm farklılıklarımızla hep birlikte anlamlı bir bütün olmak için çareler aramak hepimizin savunması gereken öncelikli değerimizden olmalıdır" dedi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kerime Pehlivan'ın 12 Mart 2018 tarihinde Bostancı Polis Merkezi'ne başvurarak Atınç M.'nin kendisine hakaret ettiği ve yüzüne tükürdüğü şikayetinde bulunduğu belirtiliyordu.
Şüphelinin suçlamayı kabul etmediği, görüntü kayıtlarında şüphelinin müştekiye tükürüp tükürmediğinin ya da hakaret edip etmediğinin tespit edilemediği belirtilen iddianamede, şüpheli Atınç M.'nin, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

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