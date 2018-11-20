Metroda başörtülü kadına hakaret edilmesi davası

İSTANBUL (AA) - Bostancı Metro İstasyonu'nda başörtülü bir kadına hakaret ettiği iddia edilen sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Atınç Manap ve müşteki Kerime Pehlivan ile avukatları katıldı. Duruşmada, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ile izleyiciler de hazır bulundu. Sanık Atınç Manap savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Müştekiye yönelik herhangi bir sinkaflı sözüm ve tükürme olayı söz konusu değildir. Olay günü asansörden ikinci kişi olarak iniyordum. Telefonla ilgileniyordum. Müştekiyi görmedim. Asansörden indiğimde müşteki homurdanırcasına 'saçına küpelerine bak, saçını uzatmış' dedi. Ben de dönerek 'sen kendine bak bana niye karışıyorsun?' dedim. Ben müştekiye tükürmedim. Beni herhangi bir siyasi görüşüm yok, herhangi partiye üye değilim. Kimsenin giyim tarzı beni ilgilendirmez. Benim saçıma ve küpeme laf söylendiği için tepki verdim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Duruşmada, KADEM avukatı Şengül Karslı ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Ece Kavas davaya katılma talebinde bulundu. Sanık Atınç Manap'ın avukatı Ayşen Koçak da, müvekkilinin konuyu büyütmemek için olaydan sonra şikayetçi olmadığını savunarak, "Ama daha sonra gözaltına alındığı tarihte şikayetçi olduğunu söylemiştir. Olaydan sonra müvekkilim işini kaybetti, saçını kaybetmiştir, saçını ve sakalı kesmek zorunda kalmıştır. Küpelerini de çıkarmıştır. Bunun tek nedeni de müşteki ve avukatlarının sosyal medyada başlattığı kampanyadır." diye konuştu. - "Sanığın cezasını çekmesini istiyorum" Söz verilen müşteki Kerime Pehlivan ise, sanığın beyanlarının doğru olmadığını söyleyerek, "Öyle bir bakışları vardı ki inerken zaten korkmuştum. Kamera görüntülerinden her şey bellidir. Sanık üzerime de tükürmüştür. Olaydan etkilendim. Ben 6 aydır çocuklarıma doğru düzgün yemek yapamıyorum. Ben de işimden oldum. Siz saçtan sakaldan bahsediyorsunuz. Sanığın cezasını çekmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki Pehlivan'ın avukatı İsa Mesih Şahin ise, sanığın eyleminin kamu barışını bozmaya elverişli olduğunu ifade ederek, "Bu olaydan dolayı dini değerlerinin aşağılandığını düşündüğünden toplum galeyana gelmiştir. Müvekkilimin yaşam tarzı hiç tanımadığı bir erkekle konuşmaya bile müsait değilken, münakaşaya hiç müsait değildir." şeklinde konuştu. KADEM avukatı Şengül Karslı da, "Söz konusu eylem yaşam tarzına doğrudan bir müdahale olup nefret suçunu içermektedir. Bir kadına zayıf olduğu için yapılan müdahale sebebiyle endişeliyiz. Kerime Pehlivan’ın yaşadığı travmaya bizzat şahit oldum. Herkesin kendisine göre kutsalı farklıdır. Dış giyimidir saygı duymalıyız. Olaydan sonra 'yapacak bir şey yok çarşafı kriminale gönderelim' dediğimde çarşafını çıkarmamak için saatlerce ağladı ‘ben bunu vermek zorunda mıyım? dedi." diye konuştu. - KADEM'in katılma talebi reddedildi Duruşmada daha sonra olay anına ilişkin kamera görüntüleri izlendi. Tekrar söz verilen sanık Atınç Manap, "Benim de annem, kız kardeşim var. Ben de kadına karşı şiddete karşı bir insanımdır. 3 senedir babam kanser hastası. İnanın bunlarla uğraşacak bir insan zaten değilim. Bir insanın deli olması lazım durduk yere arkasına dönüp birisine sataşmak için. Neden yapayım bunu?" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Atınç Manap'ın savunması alındığı gerekçesiyle hakkında bulunan adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verdi. KADEM ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun doğrudan suçtan zarar gören konumunda bulunmadıkları gerekçesiyle katılma taleplerini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. - Duruşma öncesi açıklama Duruşmayı izlemek üzere Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyesi bir grup, ellerinde taşıdıkları dövizler eşliğinde, "Kerime için adalet" yazılı pankart açtı. Grup adına konuşan KADEM Hukuk Komisyonu avukatlarından Canan Sarı yaptığı açıklamada, Kerime Pehlivan'ın geçen yıl mart ayında işe gitmek için bindiği metronun asansörünü beklerken tercih ettiği giyim tarzı nedeniyle sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığını söyledi. Sarı, "Bireylerin kişisel giyim tercihlerinden dolayı maruz kaldıkları bu tarz şiddet ve nefret vakaları çok boyutlu bir sorundur. Kişilerin kendi iradeleriyle karar verdikleri giyim tarzlarından dolayı şiddetle karşı karşıya kalmaları, kişilere karşı güvensizlik duygusunu tetiklemesi açısından da tehlikeli bir durumdur." diye konuştu.