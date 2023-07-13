HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Metroda korkutan arıza! Yolcular böyle tahliye edildi

Metroda korkutan arıza! Yolcular böyle tahliye edildi

13.07.2023 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda elektrik panosu arızası yaşandı. Nurtepe istasyonundaki yolcular yaşanan arıza nedeniyle tahliye edildi. O anlar kameralara yansıdı.

Metroda korkutan arıza! Yolcular böyle tahliye edildi

Yıldız-Mahmutbey Metrosu'nun Nurtepe istasyonunda akşam saatlerinde elektrik arızası meydana geldi. Arızanın ardından seferler, Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaya başladı. Seferlerin, Yıldız-Nurtepe ve Nurtepe-Mahmutbey istasyonları arasında yapılması nedeniyle gecikmeler yaşanırken, yolcular Nurtepe istasyonunda dakikalarca metronun gelmesini bekledi.

03cd5d8a8b2561073b639efe3d67f19c

Yaşanan arıza nedeniyle Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaktadır. Metro seferlerimize ek olarak Mecidiyeköy-Nurtepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanarak can vermişti! Kan donduran sözler: 'Annemi babam yaktı'Yanarak can vermişti! Kan donduran sözler: 'Annemi babam yaktı'
Anahtar Kelimeler:
İstanbul metro

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.